Regole anticovid: 7mila persone multate, 312 locali sanzionati e 69 denunce

In aumento i controlli sul rispetto delle misure di contenimento e anti-contagio da covid-19 nella settimana scorsa, che ha fatto registrare un + 22,3% di verifiche sulle persone e un + 4,8% sugli esercizi commerciali.

Secondo i dati ufficiali del ministero dell'Interno, dal 4 al 10 gennaio scorsi, infatti, in Italia e in Lombardia i controlli hanno riguardato 612.666 persone e 91.357 attività ed esercizi commerciali, con 6.806 persone e 312 titolari di attività sanzionati, oltre a 69 persone denunciate e 126 chiusure di esercizi. Nella sola giornata del 10 gennaio sono state controllate 92.521 persone, 1.227 sanzionate e 7 denunciate per violazione dell'obbligo di rispettare la quarantena.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 12.580, con 17 chiusure e 42 titolari sanzionati. Nell ultimo fine settimana, sono state complessivamente 175.885 le persone controllate, 2.281 quelle sanzionate e 12 denunciate; le attività commerciali e gli esercizi controllati sono stati 25.628, 112 i titolari sanzionati e 37 i provvedimenti di chiusura.