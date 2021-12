Capodanno, la prefettura annuncia una stretta sui controlli

Più controlli sul fronte delle norme anti-covid, specie per l'ultimo dell'anno. La prefettura di Milano ha "predisposto misure rafforzate per i servizi di fine anno", si legge in una nota diramata da corso Monforte nel primo pomeriggio di mercoledì 29 dicembre.

I servizi, organizzati in tutta la città metropolitana, riguarderanno sia il controllo del territorio che la verifica negli esercizi pubblici. Dalla prefettura inoltre arriva l'invito a "festeggiamenti improntati al rispetto delle regole".

Sempre in ottica contenimento dei contagi il comitato provinciale ha rimandato l'entrata in vigore del provvedimento varato da Palazzo Marino sulle porte dei negozi. Gli esercizi commerciali della città potranno tenere le porte aperte anche in inverno senza incorrere in multe. La prefettura ha deciso di rinviare la misura per "il tempo necessario e comunque non oltre lo stato di emergenza".