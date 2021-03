Autostrade, stazioni e parchi super controllati: la Milano blindata per Pasqua e Pasquetta

Alcune misure sono già state prese, come la chiusura dell'Idroscalo. Mercoledì ci sarà la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto Riccardo Saccone

Non solo controlli in Darsena, sui Navigli e nei parchi per evitare assembramenti e verificare il rispetto delle norme anti covid, nei giorni di Pasqua, in zona rossa, a Milano saranno intensificate le verifiche anche nelle stazioni e nelle vie di uscita dalla città, a partire dalle autostrade.

Il punto della situazione in vista del prossimo fine settimana sarà fatto mercoledì nella consueta riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto Riccardo Saccone.

Alcune misure sono comunque già state prese, a partire dalla decisione della Città metropolitana di tenere chiuso l'Idroscalo, il 'mare' di Milano, di solito scelto da molti per pic nic e gite fuori porta.

L'Idroscalo, infatti, sarà chiuso proprio per il fine settimana di Pasqua, dal 3 al 5 aprile. L'ente gestore del parco, un tempo noto come "il mare di Milano", ha deciso di chiudere per l'esigenza di "evitare assembramenti e situazioni non in linea con le disposizioni per il contenimento della pandemia covid durante le prossime festività pasquali", come scritto in una nota di Palazzo Isimbardi. Il 6 aprile il parco riaprirà regolarmente i cancelli.

Le regole e le deroghe valide per Pasqua e Pasquetta

In occasione delle festività pasquali saranno permessi gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate, solo una volta al giorno e tra le ore 5 e le 22 (quindi rispettando il coprifuoco), restando all’interno della propria regione. Sarà quindi concesso recarsi a casa di familiari e amici che risiedono in tutta la Lombardia (uscendo pertanto anche dal proprio comune e dalla propria provincia).



Niente picnic fuoriporta: gli spostamenti continueranno a essere vietati salvo che per motivi di lavoro, salute o comprovata necessità, con l'unica deroga sulle citate visite ad amici e parenti, che però devono avvenire all'interno delle abitazioni.



Non cambiano durante le feste pasquali le regole per l'attività sportiva e motoria. Quest'ultima è consentita solo in forma individuale, nel rispetto del distanziamento, nei pressi della propria abitazione. Ancora vietato lo sport di contatto e quello svolto presso palestre e centri sportivi. L'attività sportiva può essere praticata nel proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto e mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È però permesso, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento, come la corsa o il ciclismo, entrare in un altro Comune "purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza", come precisano le Faq del Governo.



Niente pranzi e cene fuori. Restano chiusi anche per Pasqua bar, ristoranti e locali, che però possono effettuare attività di consegna a domicilio senza limiti di orario e di asporto fino alle 22 (fino alle 18 nel caso dei bar), a patto che il consumo non avvenga sul posto o nelle vicinanze. Serrande ancora abbassate, infine, per barbieri e parrucchieri. Rimangono aperti molti altri esercizi commerciali: alimentari, tabaccherie, ferramenta, edicole, farmacie, profumerie, lavanderie, negozi di ottica, negozi di intimo e di biancheria per la casa, negozi per abbigliamento di bambini, negozi di giocattoli.

Le regole per le cerimonie religiose di Pasqua