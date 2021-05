I quartieri di Milano con controlli anti movida per tutto il week end

Agenti della polizia di Stato, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza impegnanti in attività di controllo anti assembramento. Succede a Milano sabato 1 e domenica 2 maggio nel primo weekend del ritorno di in zona gialla.

Per evitare che i milanesi affollino eccessivamente alcuni spazi, rischiando di creare occasioni di contagio, le forze dell'ordine effettueranno controlli extra in tutte le zone della movida cittadina, dove si prevedono possibili assembramenti, durante entrambe le giornate del fine settimana.

In particolare agenti, 'ghisa' e militari saranno presenti tra piazza Duomo e piazza San Babila, in corso Garibaldi e corso Como, in via Mercanti, via Dante e Cordusio, nella zona dei Navigli, a Brera, alle Colonne di San Lorenzo, in piazzale Archinto (Isola), lungo corso Sempione e all'Arco della Pace e in piazza Leonardo da Vinci (Città Studi).