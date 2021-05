"Vanno riaperti bar e ristoranti anche al chiuso", dice Confcommercio

Faro sul coprifuoco ancora in vigore, in tutta Italia, dalle 22 alle 5 indipendentemente dal "colore" delle regioni. Un provvedimento, quello del divieto di uscire di casa se non per necessità, salute o lavoro durante le ore notturne, sempre più contestato dalla popolazione, con Lega e Fratelli d'Italia decisi più che mai a chiederne il ritiro. A questo proposito nei giorni scorsi si è espresso anche il consiglio regionale della Lombardia, votando una mozione leghista che ne chiedeva l'abolizione.

A Milano, l'obbligo di rincasare entro le 22 è sempre meno rispettato. Non è raro trovare automobili in giro ed anche persone a piedi nelle aree di movida, da corso Como alla Darsena. E per la serata di sabato 8 maggio è stata annunciata una "protesta" anti coprifuoco verso le 22. Sulla questione del coprifuoco ha fatto un po' di conti la Confcommercio, secondo cui il provvedimento più "salutare" per ridare fiato a bar e ristoranti sarebbe, più che altro, la riapertura dei locali anche al chiuso.

Il semplice slittamento del coprifuoco consentirebbe, secondo Confcommercio Mi-Lo-Mb, "una limitata crescita dei ricavi": 18 milioni e 600 mila euro nelle tre province in caso di slittamento alle 23, oppure 33 milioni e 600 mila euro in caso di spostamento alle 24. Associando lo slittamento alla riapertura delle sale al chiuso, invece, la crescita dei ricavi sarebbe rispettivamente di 109 milioni di euro e 184 milioni di euro. Tutte le cifre sono su base mensile.

Attualmente i 21 mila pubblici esercizi di Milano, Lodi e Monza-Brianza contano un volume d'affari di circa 380 milioni di euro al mese, dimezzato rispetto alla situazione pre covid. "Cominciare ad allentare il coprifuoco è importante, ma lo slittamento di un’ora o di due ore solo in parte riesce a dare una decisa spinta alla ripresa economica delle attività", commenta Confcommercio