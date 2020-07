Bollettino coronavirus a Milano: 15 casi all'ombra della Madonnina, nessun morto

Continua la lotta al coronavirus a Milano. Nella giornata di giovedì 30 luglio all'ombra della Madonnina sono stati registrati 6 nuovi casi (15 in tutta la Città Metropolitana). In Lombardia, invece, i contagi sono 88 di cui 17 debolmente positivi e 13 a seguito di test sierologico.

La situazione negli ospedali lombardi è pressoché stabile: i nosocomi stanno curando 164 persone affette da Covid, 13 sono ricoverate in terapia intensiva (il numero non è calato rispetto a mercoledì) e 151 si trovano nei reparti (sono tre in meno rispetto a ieri). Per il secondo giorno consecutivo non si registrano morti, i decessi (ufficiali) sono sempre a quota 16.802.

Le province in cui si sono registrati più contagi sono Bergamo e Brescia (17 ciascuno), segue Milano (15), Varese (11), Monza e Brianza (5), Mantova e Como (4), Pavia (3), Cremona 2) Lecco e Sondrio (1). Nessun caso, invece, è stato registrato a Lodi.