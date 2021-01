Corteo di protesta dei ristoratori arriva a Milano intasando la statale: "Fateci lavorare"

"Fateci lavorare". Questa la scritta esposta sulle auto del centinaio di ristoratori, baristi e proprietari di discoteche che nella mattinata di giovedì 21 gennaio partendo dalla Brianza ha raggiunto il capoluogo lombardo intasando la Milano-Lecco, statale 36, con un corteo di protesta 'a passo d'uomo'.

Diverse le bandiere esposte dai veicoli partecipanti all'iniziativa e gli striscioni per esprimere il proprio disagio di fronte a una situazione che li vede ancora costretti a tenere chiuse le proprie attività (salvo che per servizi di asporto e consegna a domicilio) dal momento che la Lombardia è zona rossa (giovedì stesso il Tar deciderà sul ricorso presentato dalla Regione).

Ristoratori ed esercenti si sono dati appuntamento sulla Milano-Lecco per chiedere maggiori ristori per la categoria, viste le misure restrittive imposte dal Governo nelle Regioni a più alto rischio di contagio. Dopo aver percorso la Statale a velocità ridotta, le auto sono entrate in città da viale Fulvio Testi, suonando clacson e fischietti e continuando poi la protesta sotto la sede della Regione. Nel frattempo sotto la prefettura altri manifestanti sono arrivati con ceste di alimenti scaduti e chiavi dei loro locali per il presidio battezzato emblematicamente 'Basta siamo stremati'.