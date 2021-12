I no green pass di Milano tornano in corteo (questa volta autorizzato)

Diverso il giorno, diverso il luogo, ma la "battaglia" non si ferma. I no green pass di Milano si preparano a un altro weekend di protesta contro la certificazione verde anti covid sotto la Madonnina.

Nelle scorse ore in questura è infatti arrivato un preavviso di manifestazione - firmato dal "Comitato Lombardia no green pass" - per un appuntamento previsto per domenica 19 dicembre. I manifestanti dovrebbero ritrovarsi alle 14.30 al Castello e partire per un mini corteo con direzione piazza Sempione: sono attese circa 500 persone, con la presenza anche di esponenti veneti della galassia no green pass.

Già sabato scorso, gli attivisti contro la certificazione verde si erano ritrovati sotto l'Arco della Pace per quella che era stata una sorta di "internazionale" dei no green pass, con ospiti da tutta Europa che si erano alternati sul palco. In piazza era apparso anche il virologo Fabrizio Pregliasco, che aveva cercato di dialogare con alcuni di loro, ricevendo però in cambio soltanto qualche insulto.

Per sabato 18 dicembre - giorno in cui solitamente i no green pass hanno fatto sentire la loro presenza a Milano - non c'è invece alcuna manifestazione preavvisata, anche se l'allerta e l'attenzione delle forze dell'ordine restano alte. Già lo scorso fine settimana tra piazza Duomo e piazza Fontana, "storico" ritrovo degli attivisti, non si era visto nessuno, con il movimento che appare sempre più fiaccato dalle tante identificazioni e denunce arrivate dopo i ventuno fine settimana consecutivi di proteste, quasi sempre "selvagge".