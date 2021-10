A Milano è in corso un altro corteo no green pass non autorizzato

Un altro (ennesimo) corteo no green pass. Non autorizzato. Succede nel primo giorno dell'entrata in vigore della certificazione verde sui luoghi di lavoro. I manifestanti, circa 300 (secondo la stima della questura) intorno alle 18 di venerdì 15 ottobre hanno iniziato a sfilare da piazza Fontana per protestare contro l'imposizione stabilita dal governo Draghi.

Le forze dell'ordine si sono subito attivate per garantire la sicurezza dei cittadini, con i contingenti di polizia di Stato e carabinieri a presidiare le aree interessante dal percorso, che non era stato preavvisato.

Dopo aver bloccato il traffico in piazza della Repubblica, il serpentone di 'nogreenpass' ha raggiunto Porta Venezia e procede occupando corso Buenos Aires.