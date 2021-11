No green pass di nuovo in piazza a Milano, centro blindato e manifestanti bloccati

E sono diciotto. Per il diciottesimo sabato consecutivo i no green pass si sono presentati in piazza a Milano. Dal pomeriggio piazza Fontana e tutta la zona attorno al Duomo sono state blindate e sorvegliate dalle forze dell'ordine, che hanno identificato chiunque entrasse in piazza cercando di evitare la formazione di gruppi.

Verso le 17.15, alcuni manifestanti - poche centinaia - si sono mossi verso la Cattedrale ma sono stati bloccati da poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa che li hanno cinturati e fermati all'altezza di palazzo Reale. Un cordone identico è stato creato dall'altro lato della piazza, verso la Galleria e corso Vittorio Emanuele.

Gli attivisti hanno urlato a più riprese "Vergogna", "siete dei servi" e "la pagherete" all'indirizzo degli uomini in divisa. Qualche momento di tensione quando la polizia ha cercato di allontanare un uomo dovendo fare i conti con la reazione della moglie. Dopo qualche contatto con le forze dell'ordine, i no green pass - bloccati da entrambi i lati - hanno ripreso a intonare cori per la "libertà" e contro la certificazione verde.

Imponente lo schieramento di agenti e militari a presidio di tutta l'area che avanzando in linea, a più riprese, hanno cercato pian piano di svuotare piazza Duomo. Numerosi i manifestanti fermati e portati via dalla polizia.

L'appello su Telegram

La "chiamata alle armi", come accaduto praticamente sempre, era arrivata via Telegram. Una locandina, un luogo - il solito -, l'orario - il solito anche quello - e l'invito a essere "tutti uniti" per il diciottesimo sabato consecutivo per esprimere la propria contrarietà all'obbligo della certificazione verde anti covid.

A rilanciare l'adunata era stato, tra gli altri, il gruppo Telegram che una volta dava voce al comitato meneghino, poi disciolto. "Dopo quello che è successo a Milano sabato scorso serve ancora di più la massima presenza senza indietreggiare di un centimetro. Ci hanno tolto il lavoro, la dignità e stanno attentando al benessere mentale delle persone. Quindi tutti uniti e soprattutto tutti in supporto", l'appello dei no green pass che invitavano tutti in piazza Fontana alle 17.15.

Le direttive di Viminale e Prefettura

Però, c'è un però. In Questura non era stata preavvisata nessuna manifestazione e quindi, stando anche alle ultime direttive del Viminale, non poteva essere concesso alcun corteo, ma al massimo un presidio statico. Negli ultimi due sabati, dopo una serie di disagi infiniti per la città, l'atteggiamento delle forze dell'ordine era infatti cambiato: due settimane fa, dopo che il serpentone aveva girato scomposto a lungo, i manifestanti erano stati cinturati e bloccati in via Sciesa e identificati, mentre lo scorso weekend - per la prima volta - carabinieri e poliziotti avevano fermato sul nascere ogni tentativo di partenza "spezzando" gli attivisti in piccoli gruppetti evitando che si muovessero dal Duomo e da piazza Fontana.

Le linee guida della Prefettura, dopo l'ultimo comitato per l'ordine pubblico, non erano cambiate per questo weekend: "In caso di manifestazione regolarmente preavvisata - avevano fatto sapere da corso Monforte -, i cortei saranno consentiti soltanto con espressa assunzione di responsabilità da parte degli organizzatori del rispetto della normativa anticovid, ferma restando l’osservanza di eventuali prescrizioni del Questore. Le manifestazioni non preavvisate, sempre che abbiano carattere pacifico, saranno consentite solo in forma statica". Ma non solo. Perché "nei giorni prefestivi e festivi, nonché in tutte le giornate comprese tra il 25 novembre e il 9 gennaio, l’area di Piazza Duomo è riservata alle manifestazioni religiose e a quelle civili, culturali, commerciali e di intrattenimento programmate o patrocinate dal comune di Milano". Tradotto: i no green pass dovevano stare lontani dal centro e non potevano partire in corteo non avendo preavvisato l'appuntamento.

Le paure di Confcommercio

Il timore per i blocchi selvaggi - già visti tante volte nelle altre edizioni andate in scena da luglio ad ora - c'era comunque. Confcommercio, che nelle scorse settimane ha anche lanciato una raccolta firme per dire basta ai cortei, non aveva nascosto le proprie paure.

"Ci troviamo di fronte a un ennesimo sabato che a Milano si preannuncia difficile per le manifestazioni no vax. Confidiamo nella responsabilità di chi scenderà per strada di rispettare le regole. Che poi significa rispettare la vita dei cittadini e delle imprese", le parole affidate venerdì ai social di Marco Barbieri, segreterio generale milanese dell'unione dei negozianti.

"Se dovesse prevalere la logica di cortei non autorizzati, il danno per il commercio, stimato dal nostro ufficio studi, sarà di 4,2 milioni di euro. Un danno che, avvicinandosi sempre più il Natale - aveva concluso -, si alza progressivamente".