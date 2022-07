"Lavativi seriali, non lavorano per settimane anche se sono asintomatici"

"Accade che lavativi seriali, positivi al test covid-19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici". A sollevare la questione, intervenendo sul tema dei positivi asintomatici in questi giorni di impennata dei contagi covid, è Alberto Zangrillo, prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele. "Così si distrugge il Paese", scrive in un tweet.

Gli ultimi dati relativi alla pandemia da covid mostrano un quadro in costante peggioramento, dal punto di vista del numero dei contagi. In Lombardia, giovedì si sono registrati 13.595 nuovi positivi, il 25,7% dei testati (i tamponi sono stati 52.770). Tra Milano e hinterland i nuovi contagi sono stati 4.610, di cui 1.863 in città.

Tra mercoledì e giovedì sono diminuiti i ricoverati nelle terapie intensive lombarde, che sono tre in meno, per un totale di 26. Sono aumentati invece di 44 quelli nei reparti ordinari degli ospedali regionali, dove vengono curati in tutto 1.215 pazienti covid. Ancora altri 17 i decessi associati al virus, che dall'inizio della pandemia sono, almeno, 40.915.