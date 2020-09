Operatore positivo al test covid: chiusura lampo per quattro materne (poi riaperte)

Quattro scuole materne della zona della Martesana sono state chiuse il primo giorno, lunedì 7 settembre, per la presenza di un operatore trovato positivo al test sierologico del covid. Ma le scuole sono state riaperte fin da martedì 8 settembre. L'operatore rimane in isolamento in attesa dell'esito del tampone. La chiusura ha riguardato i quattro plessi di Truccazzano e di Pozzuolo Martesana, mentre nel pomeriggio è arrivato l'ok dell'Ats per la riapertura.

Manca ancora un documento di linee guida regionali che dia indicazioni operative su come dirimere ogni singolo caso in cui uno o più operatori siano trovati positivi al covid, tampone o test che sia. L'Ats ha valutato, nel pomeriggio del 7 settembre, che non sussistano rischi di contagio.