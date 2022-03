Bollettino covid, i dati del 18 marzo: +8.555 casi in Lombardia, +2.893 a Milano

8.555 nuovi positivi in Lombardia, di cui 2.893 tra Milano e hinterland e 1.415 in città. Questo il bollettino covid di venerdì 18 marzo in Regione.

Sono 68.151 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e il tasso di positività è al 12.5%. Rimangono stabili i ricoveri, con 14 pazienti in più nei reparti ordinari (per un totale di 858) e lo stesso numero di letti occupati in terapia intensiva (58). Ancora 26 i decessi associati al virus.