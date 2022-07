Covid, i dati di lunedì 11 luglio. Più di 30 morti in un giorno

Sono 3.666 i nuovi positivi al covid in Lombardia nella giornata di domenica 10 luglio: lo si evince dal bollettino quotidiano diramato lunedì 11 da regione Lombardia. I tamponi eseguiti sono stati 15.526, per un tasso di positività al virus del 23,6 per cento. E' la giornata in cui il ministro della salute Roberto Speranza ha deciso (dopo il via libera dell'agenzia europea del farmaco) di consentire la quarta dose di vaccino per tutti gli over 60 da subito.

I ricoverati nelle terapie intensive in Lombardia sono 29, uno in più rispetto a sabato; i ricoverati non in terapia intensiva sono invece 1.306, quindi 27 in più. Infine in Lombardia si sono verificati, purtroppo, 31 decessi per covid nella giornata di domenica.

I nuovi positivi suddivisi per province: 1.164 nella città metropolitana di Milano, di cui 526 a Milano città. E poi 565 a Brescia, 344 a Monza-Brianza, 288 a Bergamo, 269 a Pavia, 177 a Como, 151 a Mantova, 108 a cremona, 77 a Lodi, 73 a Sondrio e 61 a Lecco.