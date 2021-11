Burioni suggerisce al Governo di prendere decisioni veloci sul covid

"Qualunque decisione il Governo voglia prendere per fronteggiare l'emergenza, mi permetto un solo consiglio: la prenda subito senza esitazioni e ritardi". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

"L'esperienza - sottolinea - ci ha insegnato duramente che le mosse più efficaci sono quelle che anticipano il virus, non quelle tardive". E in un altro 'cinguettio' aggiunge il suo "consiglio ai politici: non dite scemenze sul Covid perché - ammonisce - a differenza di quelle che dite su altri argomenti, queste comportano un problema: si viene smentiti dai fatti al massimo entro 3 settimane".

I dati nazionali e locali sono in peggioramento. In Lombardia, venerdì 19 novembre a fronte di 105.057 tamponi effettuati, sono 1.735 i nuovi positivi (1,6%). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 nuovi decessi. I morti provocati dalla pandemia salgono a 34.273 complessivamente. Negli ospedali la situazione è invece stabile per quanto riguarda la terapia intensiva, 57 pazienti contro i 56 del giorno precedente. Fuori dalle terapie intensiva la cosa cambia. Nell'ultima giornata sono 39 i nuovi pazienti ricoverati, per un totale di 623.