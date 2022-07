L'arcivescovo di Milano è guarito dal covid

È guarito dal covid Mario Delpini. L'arcivescovo di Milano, come comunicato dalla curia attraverso una nota diramata nella giornata di giovedì 21 luglio, dopo un periodo di isolamento trascorso senza particolare sintomi ha effettuato un tampone risultato negativo.

Delpini era risultato positivo al tampone lo scorso 10 luglio dopo aver effettuato un tampone in vista in vista di un viaggio in Camerun. Il viaggio nel cuore dell'africa era stato rimandato a data da destinarsi; dalla curia avevano fatto sapere che il viaggio era stato pensato "come momento di incontro con i missionari fidei donum della Diocesi e con le loro comunità".