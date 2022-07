Cos'è l'immunità a onde di cui parla Pregliasco?

"Un'immunità 'a onde'" è l'unica possibile contro un virus così mutevole e imprevedibile come il covid. Parola di Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene dell'università Statale di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi. Non parliamo di "un'immunità di gregge intesa come azzeramento" della possibilità di contagiarsi, dice il virologo, bensì di "un'immunità intesa come periodica riduzione della quota di popolazione suscettibile all'infezione".

Secondo quanto dichiarato da Pregliasco all'Adnkronos Salute ci saranno cioè periodi in cui il virus dilagherà tra la popolazione, come d'altra parte quello che stiamo vivendo con "Omicron 5 super contagiosa, una grossa quota di popolazione suscettibile all'infezione e i 'rubinetti' dei movimenti e dei contatti sociali molto aperti", e periodi successivi in cui "per 4-6 mesi dall'infezione o dalla vaccinazione una quota maggiore di soggetti rimarrà immune". Del resto lo abbiamo visto già negli ultimi mesi: se a gennaio-febbraio con l'arrivo di Omicron abbiamo avuto un'impennata di casi, nei mesi successivi la situazione si è normalizzata fino all'arrivo di Omicron 5 che ha causato una nuova fiammata, peraltro nel pieno della stagione estiva.

E poi ancora: ci saranno "nuove varianti nei cui confronti sarà maggiore la quota di persone suscettibili", dice ancora Pregliasco, "che ancora una volta si ridurrà con vaccinazioni e/o infezione naturale". Secondo l'esperto sarà dunque "un po' come con l'influenza, che non colpisce ogni anno le stesse persone, ma quelle non immuni perché non sono vaccinate o perché non la fanno da un po'".