Focolaio di variante inglese del coronavirus nella scuola di Bollate: scattano le chiusure

Una scuola di Bollate è stata chiusa perché tra le mura dell'istituto è divampato un focolaio della variante inglese del coronavirus. È successo nella scuola primaria Marco Polo di Ospiate, frazione del comune a Nord di Milano.

L'istituto è stato chiuso nella mattinata di giovedì 11 febbraio. Ats di Milano, Municipio e prefettura sono al lavoro per cercare di arginare la diffusione del virus. Nella giornata di venerdì verrà chiusa (fino a tutta la prossima settimana) anche la scuola elementare di via Diaz. Dal comune fanno sapere che "Sono in corso di attivazione le procedure per la somministrazione di test rapidi alla popolazione scolastica dei 3 plessi al fine di valutare l'estensione del contagio e assumere, eventualmente, ulteriori azioni che le autorità sanitarie, il Comune di Bollate e la Prefettura di Milano concorderanno in caso di necessità".

Dal comune precisano che "Al momento la situazione pandemica in città è limitata e non è considerata critica". Tradotto? Per ora non si pensa a nessuna zona rossa ristretta alla città di Bollate.

Il focolaio nella scuola di Bollate: come è nato

Secondo quanto trapelato i primi casi sono emersi alla fine di gennaio nella scuola dell'infanzia Munari di Ospiate e per i piccoli era scattato l'isolamento. Successivamente il focolaio è cresciuto e si è diffuso alla primaria Marco Polo, vicina all'asilo. Secondo gli ultimi dati inviati da Ats al Municipio sarebbero 59 i positivi alla variante inglese del covid, tra loro ci sono bambini, famigliari e personale scolastico.