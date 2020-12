Musica, pittura, teatro e fotografia: lezioni individuali anche in presenza, ma non nei giorni rossi

Lezioni ed esami individuali si potranno svolgere in presenza tranne che nei giorni di zona rossa. Lo ha stabilito la Regione Lombardia con una apposita ordinanza che decorre dal 24 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. L'ordinanza rguarda le scuole di musica, danza, fotografia, pittura, teatro e lingue straniere.

Rimane l'attività di didattica ed esami a distanza se le lezioni sono collettive. Se invece l'attività è individuale e non è possibile svolgerla a distanza in relazione alle "concrete modalità" di svolgimento, allora viene permessa la lezione e l'esame in presenza, comunque nel pieno rispetto delle misure generali di prevenzione e contenimento del contagio da Covid e delle disposizioni presenti nelle schede "formazione professionale" e "spettacolo dal vivo" delle linee guida allegate al Dpcm del 3 dicembre.

Nella stessa aula, sala o locale in cui si tiene l'attività corsistica individuale non potranno svolgersi contemporaneamente altri corsi o esami individuali.