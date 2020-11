Morto Sergio Goi: "Un'altra vita spezzata dal maledetto covid, un pugno allo stomaco"

Partito democratico milanese in lutto. I dem meneghini e lombardi piangono Sergio Goi, storico militante e coordinatore del circolo di Gaggiano morto nelle scorse ore a 71 anni. Goi ha perso, purtroppo, la battaglia con il coronavirus, che lo aveva colpito nei giorni scorsi.

A dare la triste notizia è stato proprio il Pd, con un commosso messaggio su Facebook accompagnato a una foto del 71enne sorridente. "Questa mattina la notizia della scomparsa di Sergio Goi è l'ennesimo pugno allo stomaco. Il maledetto virus se l'è portato via, a soli 71 anni, ma ci lascia un ricordo indelebile", le parole dei democratici.

"Segretario del circolo Pd di Gaggiano, ma ancor prima un uomo buono e disponibile, da sempre al servizio della sua comunità", il ricordo dei colleghi di partito. "Ci uniamo al dolore della sua famiglia e di tutte le persone che gli hanno voluto e gli vorranno sempre un gran bene. Ciao Sergio", il commiato dei dem.

Parole piene di dolore anche quelle di Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd e amica di Goi. "Se n'è andato Sergio Goi. Un'altra vita spezzata dal maledetto virus del Covid, quella di un nostro caro amico, un militante generoso, pronto a farsi in quattro per la sua comunità, e sempre con il sorriso - il suo commiato -. A nome di tutto il Pd Milano Metropolitana, esprimo la mia vicinanza alla sua famiglia. Ciao Sergio, non ti dimenticheremo", la promessa della Roggiani.