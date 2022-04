La pillola contro il covid potrà essere somministrata anche nelle Rsa

La pillola anti covid di Pfizer, Paxlovid, potrà essere prescritta e somministrata anche dai medici delle Rsa della Lombardia. Lo ha stabilito la regione, assegnando seimila confezioni alle strutture di residenza per anziani divise per Ats, in base ai posti letto effettivi. L'Ats Milano-Lodi ne riceverà 1.685. I medici delle Rsa dovranno però frequentare, prima, un corso di formazione. Solo successivamente potranno ritirare le confezioni presso gli hub degli ospedali.

La pillola Paxlovid è destinata al trattamento dei fragili che contraggono il covid e potrebbero sviluppare una forma grave di malattia, ed è pensata per essere somministrata precocemente, entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi. Un antivirale che, fino al 28 aprile, sarà somministrabile soltanto presso i centri specialistici ospedalieri, dopodiché potrà essere distribuito in farmacia e acquistato su prescrizione del medico di medicina generale. Come ogni farmaco, ha avvertenze e controindicazioni.