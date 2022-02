Covid, quarta dose di vaccino agli immunodepressi a partire dall'1 marzo

La quarta dose di vaccino contro il covid verrà somministrata in Lombardia agli immunodepressi a partire da martedì primo marzo, stesso giorno in cui si comincerà nella nostra regione a somministrare anche il nuovo vaccino Novavax. Il via libera è stato dato dal commissario anti covid Figliuolo.

Sono circa 190 mila i lombardi per i quali viene raccomandata la quarta dose. Si tratta di soggetti dai dodici anni in su, con marcata compromissione della risposta immunitaria, che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario dopo almeno 120 giorni (quattro mesi) dalla dose booster: la terza in caso di ciclo principale con Astrazeneca, Pfizer o Moderna, la seconda in caso di J&J. Le cause della compromissione della risposta immunitaria possono essere legate a malattie o trattamenti farmacologici. La platea comprende anche le persone sottoposte a trapianto di organo solido.

I pazienti immunocompromessi vaccinati presso il centro specialistico che li ha in cura saranno contattati a partire dal primo marzo rispettando la distanza di 120 giorni dall'ultima somministrazione. I cittadini potranno però anche recarsi agli hub vaccinali con la documentazione sul loro stato di salute e, dai primi giorni di marzo, effettuare la prenotazione attraverso la piattaforma online.