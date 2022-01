Covid, il 32% dei pazienti in Lombardia è ricoverato per altre patologie

In Lombardia, in area medica il 32% dei pazienti covid (1.033 su 3.247) è ricoverato per altre patologie. Mentre nelle terapie intensive della Regione il 12% dei ricoverati (32 su 267) non presenta i sintomi della polmonite. A comunicarlo la direzione generale Welfare di Palazzo Lombardia.

Nella categoria dei pazienti non gravi per i quali il covid non rappresenta la patologia primaria - si legge ancora nelle slide divulgate dall'assessorato - il 3% è ricoverato in ginecologia (92 persone), l'1% in pediatria (48) e l'1% in psichiatria (39). Al 17 gennaio, inoltre, dei 3.917 ricoverati covid in Lombardia, il 93% (3.650) si trova nei reparti; mentre il 7% (267) in rianimazione. Da ultimo, tra i pazienti in rianimazione per via della polmonite, per i quali il covid è la patologia principale, il 66% è non vaccinato (156 persone), mentre il 34% (79) è vaccinato.

Venerdì 14 gennaio, giorno in cui aveva riaperto l'ospedale in Fiera, la Lombardia aveva annunciato di voler applicare una nuova distinzione tra quei pazienti che vengono ricoverati negli ospedali per una patologia covid dipendente (polmoniti e gravi insufficienze respiratorie) e quelli che, invece, accedono alle strutture sanitarie per altre patologie e poi risultano positivi al virus. Questa precisazione, avevano fatto sapere da Palazzo Lombardia, servirebbe a "dare una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal covid".