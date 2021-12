Non c'è pace per il balletto La Bayadère alla Scala, altro rinvio per covid

Nuovi casi di positività al covid al Teatro alla Scala di Milano sono stati riscontrati mercoledì 29 dicembre. Per questo motivo, la direzione si è trovata costretta a cancellare sette rappresentazioni del balletto "La Bayadère", quelle previste per il 30 e 31 dicembre e per il 5, 7, 8, 12 e 13 gennaio.

Verranno individuate nuove date nelle quali recuperare le rappresentazioni. Agli spettatori verrà inviata una email con le istruzioni per recuperare il biglietto in altra data oppure procedere con il rimborso. La recita di mercoledì 29 dicembre di Macbeth è confermata, come i restanti appuntamenti in calendario.

Particolarmente sfortunato, il balletto. Non è la prima volta che, a causa del covid, le rappresentazioni vengono rinviate. Quelle del 12 e 13 gennaio 2022 sarebbero state recuperi del 15 e 17 dicembre. Il 15 avrebbe dovuto essere la prima del balletto, proposto alla Scala nell'allestimento dello spettacolo di Ludwig Minkus con la storica coreografia di Rudolf Nureyev.