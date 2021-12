Troppi positivi alla Scala di Milano: salta la Prima della Bayadère

Niente da fare. Sarà rinviata l'inaugurazione della stagione di danza alla Scala che era prevista per il 15 dicembre con la "Prima" de La Bayadère. Tutta colpa del focolaio di covid scoperto all'interno del corpo di ballo e della produzione coinvolti nell'allestimento dello spettacolo di Ludwig Minkus con la storica coreografia di Rudolf Nureyev.

Stesso destino anche per l'anteprima giovani, riservata agli under 30, originariamente in calendario per il 14 dicembre: per entrambi gli appuntamenti si cercherà di trovare due slot liberi, con l'obiettivo di recuperarli entro dicembre.

Giovedì era già state annullate le due prove de La Bayadère che erano in programma ed era già stato deciso che la prova generale prevista per l'11 dicembre sarebbe stata comunque a porte chiuse, senza pubblico. In quel momento i positivi erano otto, ma dopo l'ultimo giro di tamponi a tappeto si sarebbe arrivati a quota 14.

Da qui la decisione di Ats di disporre la quarantena per chiunque abbia avuto contatti con loro. E la conseguenza, inevitabile, che La Bayadère non potrà andare in scena.