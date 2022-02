"Giusto alleggerire la pressione sugli alunni", dice l'immunologo Clerici

In arrivo nuove regole sulla scuola, per alleggerire l'intricato groviglio di condizioni per far scattare la didattica a distanza, alla luce anche dell'aumento dei vaccinati (anche sopra i cinque anni d'età) e della minor pericolosità media della variante Omicron del covid. Attualmente la babele di norme rende complicata la vita di studenti e famiglie, ma per il 2 febbraio è atteso un decreto che dovrebbe riordinare la materia.

"Credo che sulle scuole alleggerire la pressione sia giusto, perché i nostri poveri figli è due anni che soffrono e mi sembra importante per loro poter andare a scuola in maniera continua e frequentare le loro attività", si esprime Mario Clerici, immunologo della Statale di Milano e direttore scientifico di Fondazione Don Gnocchi, sentito da Adnkronos Salute: "Parlo di alleggerimento in generale in considerazione del fatto che, probabilmente, la stragrande maggioranza dei bambini ha avuto Omicron" in forma asintomatica e, quindi, "un certo livello di immunità si è raggiunto".

Nuovo decreto: le novità più attese sono per la scuola

La didattica a distanza diventerà probabilmente di soli cinque giorni. Il consiglio dei ministri dopo la riunione del cts darà il via a un provvedimento che, con una serie di passaggi successivi, dovrebbe cambiare alcuni aspetti della lotta al coronavirus. L'idea è quella di rendere più omogenee le regole tra scuola e tutto il resto.

L'idea è di fare andare comunque a scuola vaccinati e guariti anche se nella loro classe vengono trovati dei casi, quindi senza più un numero limite come adesso (due positivi alle medie e alle superiori). Chi ha sintomi ovviamente dovrebbe fare i tamponi e restare a casa. L'ipotesi che dovrebbe approdare nel consiglio dei ministri in modo da "ridurre il più possibile" il ricorso alla dad è questa: semplice "autosorveglianza" e non più quarantena per gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale con la dose booster. Forse si procederà "per step" alle elementari, dove gli alunni andranno tutti in dad dopo il secondo caso ma per cinque giorni. Poi ci sarà l’allineamento a medie e superiori senza numeri limite di casi per classe.