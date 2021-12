Un positivo a scuola: chiuso tutto l'istituto, 120 bimbi a casa e in quarantena

Aule vuote. Tutte le cinque sezioni della scuola materna di via Soderini sono state chiuse dopo la segnalazione di un caso di positività al covid 19 all'interno dell'istituto. L'avviso ai genitori dei 120 bimbi è arrivato nelle scorse ore con una circolare firmata dal dirigente.

"Si comunica che a seguito di segnalazione relativa ad un caso di positività al covid 19 presso la scuola dell’infanzia di via Soderini si dispone in via precauzionale e a tutela della salute degli alunni e del personale scolastico, la quarantena degli alunni e del personale Ata a partire dalla giornata di mercoledì 01/12/2021 sino al termine che verrà successivamente comunicato da Ats", si legge nel documento.

Discorso diverso, invece, per gli insegnanti. "Considerato che i docenti non sono stati a stretto contatto, faccia a faccia, o nello stesso ambiente chiuso con il caso confermato di covid 19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri, ma hanno adottato tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo vigente, non si dispone per essi l’isolamento fiduciario ma si invitano gli stessi ad effettuare il testing T0 e T5", si conclude la circolare.

I 120 bimbi, tutti gli iscritti alla scuola, resteranno a casa in quarantena e - ha poi spiegato Ats alle famiglie - il ritorno a scuola, dato che nessuno dei piccoli è vaccinato, "è consentito, in assenza di sintomi e solo a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo, da effettuarsi dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo".

Stando alle linee guida del ministero della salute, in caso di positività di un bimbo della materna la quarantena viene disposta soltanto per gli altri alunni della sua stessa sezione o gruppo. Quindi, nonostante per privacy non sia stato specificato chi è il positivo, è verosimile che il caso riguardi uno degli insegnanti o dei collaboratori. Dettaglio che, stando ai documenti, ha "convinto" la scuola a chiudere.