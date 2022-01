Quanti over 50 si sono vaccinati dopo l'introduzione dell'obbligo?

Le prenotazioni della dose booster del vaccino contro il covid per tutte le fasce d'età in Lombardia sabato sono state 67.342, mentre nella fascia d'età 12-15 anni sono state 40.736, di cui 11.135 effettuate prima della mezzanotte, era il primo giorno di apertura ufficiale delle prenotazioni per questa categoria.

A comunicarlo è l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia. Nella sola Ats Milano, che include anche la provincia di Lodi, nella giornata di sabato sono state effettuate 13.315 prenotazioni per il booster 12-15 anni.

Per quanto riguarda la prima dose le richieste sono state sabato 7.639, di cui 2.259 da parte di over 50, categoria per la quale è stato introdotto l'obbligo. Negli ultimi due giorni oltre 4 mila lombardi con più di 50 anni hanno ricevuto la prima dose di vaccino: 2.018 sabato e 2.196 venerdì.

L'obbligo vaccinale per gli over 50

Da sabato 8 gennaio è in vigore il decreto del governo con l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il super green pass per i luoghi di lavoro in questa fascia d'età. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Viene specificato che "l'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore". Chi è già stato colpito da covid-19 può rinviare la vaccinazione "fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute". L’obbligo si applica "anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022".