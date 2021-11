Focolaio covid tra i ghisa: 12 agenti positivi dopo la festa per un ex collega

Allarme covid tra i ghisa di Milano. Dodici agenti della polizia locale, infatti, sono risultati positivi al coronavirus. Sembra che il contagio potrebbe essere avvenuto durante una festa per un ex collega appena andato in pensione alla quale, tra l'altro, hanno partecipato decine di persone.

Gli agenti, tutti vaccinati, non sono in condizioni gravi, ma si trovano in isolamento mentre i loro uffici e i mezzi sono stati sanificati. Quasi tutti sarebbero della zona 1, con sede quindi in piazza Beccaria.

Il sindacato Sulpm per tenere alta la guardia ha inviato una lettera al comandante della Locale, Marco Ciacci, esprimendo preoccupazione. "L’aumento dei contagi - le parole del segretario Daniele Vincini - fa emergere la necessità di sottoporre tutti gli operatori a uno screening costante".

"Non solo: il green pass sta producendo il risultato contrario rispetto a quello voluto dal legislatore, ovvero quello di trasmettere un senso di illusoria sicurezza tra i vaccinati. Che può provocare - ha concluso - un effetto boomerang".

I ghisa, come i colleghi delle altre forze dell'ordine, sono stati tra i primi a ricevere la somministrazione del vaccino anti covid e quindi dovrebbero aver fatto il richiamo con la seconda dose in primavera. Dal primo dicembre in Lombardia, e nel resto d'Italia, verrano aperte le prenotazioni per la terza dose anche per tutti gli over 40.