Milano, assalto al tendone dei tamponi gratis: "Un'azione intimidatoria dei negazionisti"

Un blitz notturno per colpire e fare male. "Assalto" al tendone della "brigata sanitaria soccorso rosso", il gruppo che mette insieme cinquanta dottori e infermieri di Adl Cobas, Arci e Medicina solidale e offre tamponi gratis per tutti in piazzale Baiamonti a Milano.

"Nella notte del 9 gennaio - hanno denunciato i rappresentati della 'brigata' - sono stati divelti i tiranti del tendone della salute, attivo da diverse settimane, nel tentativo di abbattere il presidio medico". E come se non bastasse, qualcuno - al momento rimasto ignoto - ha impugnano un coltello per tagliare i "tendoni che accolgono centinaia di cittadini che accedono gratuitamente al tampone antigenico" per la diagnosi del covid-19.

"Purtroppo non si tratta di un generico atto vandalico, si tratta di una vera e propria azione intimidatoria, rappresentativa di posizioni negazioniste, avallata anche da una certa politica che vuole mettere in discussione l'impegno di chi dal basso si prende cura della comunità, proponendo modelli di salute alternativi e sostenibili", hanno denunciato dalla brigata sanitaria soccorso rosso, che porta questo nome in onore di Franca Rame.

"Questo vile gesto non ci spaventa, ma fortifica il nostro impegno e le nostre azioni - hanno assicurato i volontari -. Per questo, oltre il tendone statico, a breve sarà attiva l'unità mobile della brigata, pronta a raggiungere, come sempre, chi più ne ha bisogno".