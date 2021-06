In Lombardia sarà possibile scegliere la data del richiamo del vaccino

Data per la seconda somministrazione del vaccino a scelta in Lombardia. A partire da lunedì 28 giugno la seconda dose della vaccinazione anti covid verrà proposta dal portale per la prenotazione della Regione. Ad annunciarlo una nota la Direzione generale Welfare della Lombardia.

Per quanto riguarda i cittadini che hanno ricevuto Pfizer Biontech, la seconda dose potrà essere prenotata tra il ventunesimo e il quarantaduesimo giorno dalle prima somministrazione. I lombardi ai quali è stato somministrato Moderna, in base a quanto previsto dalla scheda tecnica del vaccino, potranno scegliere una data tra il ventottesimo e il quarantaduesimo giorno come data massima di prenotazione della seconda dose vaccinale.

Per prendere appuntamento per la seconda dose del vaccino le modalità rimangono sempre le medesime: è possibile farlo attraverso il portale di Poste Italiane, gli sportelli Atm di Poste Italiane, chiamando il numero verde 800.894545 o rivolgendosi ai portalettere.