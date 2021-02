Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: i dati di martedì 23 febbraio

Non si ferma la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. I dati di martedì 23 febbraio verranno resi noti dal Ministero della Salute nel tardo pomeriggio.

Zona arancione: nuove restrizioni per alcuni comuni bresciani

Un pezzo di Lombardia in zona arancione. Come annunciato dall'assessore al welfare, Letizia Moratti, il Pirellone ha deciso di posizionare in zona arancione l'interaa provincia di Brescia, il comune di Soncino - Cremona - e i comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso, tutti della Bergamasca.

Nelle scorse ore dalla città di Brescia e dai comuni vicini era arrivato l'allarme per l'esplosione dei contagi da covid - in parte legati alle varianti del virus - e dalla regione hanno deciso di intervenire immediatamente per cercare di contenere i danni.

Alle normali restrizioni di questa fascia di rischio, se ne aggiungono altre per contenere i contagi all'interno degli istituti scolastici, quali: chiusura di nidi, scuole dell'infanzia ed elementari, niente lezioni in presenza nelle università. Sarà vietato lo spostamento nelle seconde case e sarà reso obbligatorio lo smart working dove possibile.

L'ordinanza per il passaggio in zona arancione sarà firmata in giornata dal presidente Fontana. Lui stesso la scorsa settimana aveva già trasformato in zona rossa i comuni di Bollate, Viggiù, Mede e Castrezzato.