Covid, in Lombardia oltre 9mila casi. Salgono i ricoverati

Sono 9.301 i positivi al covid nelle ultime 24 ore. Lo rivela il bollettino diffuso, come al solito, nel pomeriggio di mercoledì 22 dalla regione. I tamponi effettuati sono stati 41.073, per un tasso di positività sostanzialmente invariato rispetto ai dati precedenti, che si attesta al 22,6 per cento. In altre parole, poco più di un tampone su cinque ha restituito un esito positivo al covid.

Nella città metropolitana di Milano, i nuovi positivi sono 3.845, di cui 1.660 a Milano città. Tra le altre province lombarde, Brescia supera i mille positivi giornalieri (1.072), mentre Monza-Brianza si attesta a 838 e Varese a 742. Seguono Bergamo (546), Como (468), Pavia (421), Mantova (314), Cremona (273), Lecco (249), Lodi (162) e Sondrio (86).

I ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono 18, due in più rispetto al giorno precedente. Salgono a 675 (37 in più) i ricoverati in reparti ordinari. Infine, due lombardi sono deceduti per covid nelle ultime 24 ore.

Aumento di contagi generale

E' del 21 giugno la notizia che, in Lombardia, l'indice RT è tornato a superare quota 1. Questo ha portato Letizia Moratti, assessora regionale al welfare, a suggerire ai cittadini di continuare ad indossare la mascherina nei luoghi affollati. Il covid sta riaffacciandosi in tutta Europa con un generale aumento di contagi. Per il momento, però, gli esperti evidenziano una situazione sotto controllo, in particolare sul fronte dei ricoveri in ospedale.