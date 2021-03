Usura in aumento (ma anche denunce): la mappatura nella città metropolitana di Milano

Sos per le imprese lombarde, vittime di un aumento di casi di usura che però in diversi casi per fortuna vengono denunciati. Lo scorso anno infatti i casi deferiti in Regione sono 37 mentre nel 2019 erano stati 17, dato, questo, in linea con la situazione nazionale, dove dalle 191 denunce nel 2019 si è passati alle 302 del 2020.

A fotografare la situazione allarmante, martedì pomeriggio, è stata, attraverso convocazione online, la commissione consiliare congiunta Politiche per il lavoro, sviluppo economico, attività produttive, commercio, risorse umane, moda, design e antimafia.

"Insieme a Confesercenti Milano abbiamo promosso il progetto Percepisci-Mi che punta a mappare i fenomeni di usura nell'area metropolitana di Milano per favorire un ascolto che speriamo possa essere strumento di prevenzione al fenomeno - ha messo in luce Eleonora Montani, vice presidente di Sos Impresa Milano Metropolitana -. Ci preoccupiamo che l'aumento delle denunce possa essere la spia di un fenomeno che si fa ancora più preoccupante, anche perché le vittime arrivano a denunciare solo quando non riescono più a sopportare il giogo usuraio".

Sarebbe utile, ha proposto il presidente della Commissione, David Gentil, creare all'interno del Comune "uno sportello dedicato all'usura con avvocati che accolgono le vittime. Ai consiglieri di Municipio soprattutto capita di ricevere segnalazioni di questo tipo".