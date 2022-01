È positiva al covid, ma va in hotel: milanese denunciata a Napoli

Doveva essere a casa e invece, incredibilmente, si stava registrando in un hotel di Napoli. Una donna di 59 anni, milanese, è stata denunciata domenica nel capoluogo campano per violazione della quarantena obbligatoria per positività al covid 19.

Per lei i guai sono cominciati quando si è presentata in un albergo di via via Santa Teresa degli Scalzi, una delle strade più note della città partenopea, nel quartiere Stella. I poliziotti delle Volanti, su disposizione della centrale operativa, hanno raggiunto l'hotel e hanno accertato che effettivamente la 59enne doveva trovarsi in isolamento dopo essere risultata positiva al covid.

Al termine di tutti i controlli, la signora - che era risultata contagiata lo scorso 27 dicembre - è stata messa in isolamento e denunciata a piede libero.