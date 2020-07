Test per il coronavirus negli uffici pubblici di Milano: positivo solo il 3% dei dipendenti

2.300 test sierologici svolti e il 3% di positivi al coronavirus. Sono i numeri dell'indagine svolta tra dipendenti comunali e centri diurni disabili. Ad essere effettuati, specifica il comune, anche 145 tamponi, ai quali sono risultati positivi al covid solo in due.

Ad essere testati nell'ambito della campagna condotta dall'amministrazione comunale sono stati dipendenti comunali, lavoratori e utenti dei centri diurni disabili e polizia locale.

L'indagine sui dipendenti pubblici: solo il 3% positivo

In particolare, l’amministrazione ha condotto test sierologici su 1.158 dipendenti, per la maggior parte educatori di nidi e scuole dell’infanzia, di cui solo 32 positivi; a questi si aggiungono anche 97 tamponi orofaringei che hanno dato come esito un solo caso positivo.

Grazie alla convenzione tra Ats, Asst Fatebenefratelli Sacco e Direzione Politiche Sociali del Comune di Milano, sono stati poi effettuati test sui lavoratori dei Centri Diurni Disabili (Cdd): 217 test di cui 22 positivi e 22 tamponi tutti negativi.

Test sierologici e tamponi anche per gli utenti dei centri

Per quanto riguarda il corpo di polizia locale, grazie alla convenzione tra Ats, Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Direzione Sicurezza Urbana, sono stati realizzati 854 test sierologici, di cui 26 positivi, e 26 tamponi orofaringei con un solo caso positivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questi numeri dimostrano – spiega l’assessora alle Risorse umane, Cristina Tajani – come si siano rivelate efficaci le azioni di prevenzione e sicurezza a contrasto dell’epidemia covid messe in atto tempestivamente dall’amministrazione. Azioni che hanno consentito di tutelare la salute del personale di front office e quindi dei cittadini”.