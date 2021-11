La grande diretta (Facebook) di regione Lombardia per smontare le bufale sui vaccini

"Stop ai dubbi". E, perché no, stop alle bufale. Lunedì andrà in onda sulle pagine facebook di regione Lombardia e di LombardiaNotizieOnline - oltre che su tutte le testave e le tv che vorranno - l'appuntamento "Stop ai dubbi", il grande evento organizzato dal Pirellone che metterà attorno allo stesso tavolo scienzati ed esperti che risonderanno alle perplessità dei cittadini in tema di vaccini.



Interverranno il prof della Statale Sergio Abrignani, il direttore di unità operativa complessa e prof di malattie infettive Andrea Gori, il docente dell'Humanitas Alberto Mantovani, la dottoressa Marina Picca, il dottore del Mario Negri Giuseppe Remuzzi e lo scienziato Carlo Signorelli. A fare gli onori di casa sarà chiaramente il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso.

"È già possibile inviare domande alla mail stopaidubbi@regione.lombardia.it o mandare un messaggio whatsapp al numero 334.6324686", hanno fatto sapere dalla regione.

L'obiettivo - aveva spiegato lo stesso Bertolaso la scorsa settimana annunciando l'iniziativa - è fornire "un'informazione chiara, corretta e scientifica sulla vaccinazione anti covid e sulla stessa malattia da Covid", oltre che "sensibilizzare i cittadini sull'importanza di continuare a vaccinarsi".