Vaccini covid: nel portale di Poste mancano i disabili prima del 2010, verranno inseriti manualmente

Il chiarimento ufficiale sui disabili gravi, quelli che usufruiscono della Legge 104 e sono quindi noti all'Inps, e sulle prenotazioni del vaccino anti covid sul portale di Poste Italiane, è arrivato dall'assessora al Welfare Letizia Moratti nel pomeriggio di lunedì 12 aprile, durante la visita dei vertici di giunta alla Fabbrica del Vapore di Milano dove è allestito un centro vaccinale gestito dal Fatebenefratelli.

Diversi di loro non avevano potuto prenotare il vaccino per sé e, soprattutto, per i caregiver, nonostante la Regione avesse esplicitato che erano concessi fino a tre caregiver per ciascun disabile grave. Venerdì 9 aprile, alla partenza delle prenotazioni per le fasce più fragili della popolazione lombarda, molte persone si sono "incollate" al computer o al telefono per cercare di prenotarsi, senza successo.

Ora è stato "svelato l'arcano". Secondo quanto riferito dalla Moratti, l'elenco fornito dall'Inps riguarda i 284 mila disabili gravi lombardi dal 2010 in poi. «Da questo elenco mancano coloro che sono stati registrati come disabili prima del 2010», ha dichiarato l'assessora: «Ho chiesto ai medici di medicina generale di segnalare alle Ats i nominativi dei disabili che hanno in carico e dei loro caregiver, tramite i certificati di riconoscimento delle patologie e codici di esenzione. In modo che le Ats li inseriscano sul portale delle Poste e possano a loro volta prenotarsi».

E i disabili che sono anche 70-79enni?

Resta un dubbio: che cosa succede al disabile grave che è anche 70-79enne? Il suo codice fiscale è stato certamente riconosciuto dal sistema, ma per quale categoria? Ai 70-79enni viene di norma inoculato il vaccino di Astrazeneca, ma i disabili gravi devono prendere il Pfizer o il Moderna. Il disabile in questione potrebbe quindi avere ricevuto un appuntamento in un centro vaccinale dedicato ad Astrazeneca ed essere costretto a tornare un'altra volta? E per quanto riguarda i suoi caregiver?

Caregiver di minori disabili

Per quanto riguarda i minori disabili, questi non possono vaccinarsi contro il Covid. Ma sono stati comunque caricati sul portale delle Poste (sono in tutto 27 mila in Lombardia) in modo che i caregiver possano aderire alla vaccinazione semplicemente indicando il codice fiscale del minore. Inizialmente la data fissata era il 16 aprile, come per la prenotazione del vaccino per i caregiver dei i disabili e vulnerabili già vaccinati (ad esempio perché ultra 80enni), ma la Moratti ha specificato che, fin dal 12 aprile, dovrebbe essere possibile effettuare la prenotazione.