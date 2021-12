Regole e divieti per il 31 dicembre e Capodanno a Milano

Sì alle cene in casa e nei ristoranti. No alle feste in piazza e nei locali. Sarà un altro ultimo dell'anno all'insegna delle norme anti covid quello di oggi, con Milano che si appresta a salutare il 2021 e a dare il benvenuto al 2022 nel bel mezzo della quarta ondata di covid. La parola d'ordine sarà sobrietà, soprattutto per evitare che si verifichino situazioni che possano spingere a un ulteriore aumento dei contagi.

"Nel pieno della quarta ondata, è fondamentale l’osservanza delle norme anticovid ed è forte l’invito a festeggiamenti improntati al rispetto delle regole", l'appello della Prefettura subito dopo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto nei giorni scorsi a palazzo Diotti. Le forze dell'ordine e il prefetto hanno così deciso di disporre "misure rafforzate per i servizi di fine anno". Saranno sorvegliati il centro - l'area compresa tra Piazza Duomo e il Castello -, la Darsena, i Navigli, le zone attorno al carcere di San Vittore e via Gola, dove i vigili del fuoco furono aggrediti a Capodanno del 2020. Occhi puntati anche su San Siro e Selinunte, teatro lo scorso primo dell'anno di una sparatoria.

L'obiettivo è evitare festeggiamenti "eccessivi" in strada, lo stesso motivo per cui sono vietati gli eventi pubblici, con piazza Duomo che anche a Capodanno 2022 resterà tristemente vuota. Chiuse anche le discoteche e i locali, con le feste che sono vietate. Porte aperte invece nei ristoranti, ma servirà il super green pass. Mentre per le cene in casa tutti gli esperti consigliano un numero ridotto di presenti e, soprattutto, il rispetto delle norme anti covid. Sarà possibile, data la zona bianca, spostarsi liberamente in tutti i comuni della Lombardia e fuori regione.

Notte di Capodanno di lavoro anche per la polizia locale, con 62 pattuglie che saranno impegnate in strada tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. "L'innalzamento dei contagi per la pandemia ci obbliga purtroppo a un Capodanno con nuovi divieti - ha spiegato Marco Granelli, assessore alla sicurezza -. Il comune si è attivato perché possa trascorrere in sicurezza, con presenze e presidi speciali. Raccomandiamo ai cittadini il rispetto delle regole, quelle straordinarie e quelle che riguardano la sicurezza in strada". Ed è stato proprio palazzo Marino a sancire per l'ultima notte dell'anno il divieto assoluto di accendere ed esplodere botti e fuochi d'artificio sotto la Madonnina.