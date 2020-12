Natale a Milano, Fontana: "Governo vuole vietare spostamenti fuori Regione e sci"

"L'esecutivo ha dichiarato la volontà di mantenere per il prossimo mese una serie di misure abbastanza rigorose. Come il divieto di trasferimento tra le Regioni, particolari attenzioni per Natale e Capodanno e limitazioni, o addirittura divieti, per gli impianti sciistici". A dirlo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo il vertice Governo-Regioni di martedì 1 dicembre.

Per i milanesi e i lombardi molte delle regole anti contagio dovrebbero continuare a rimanere in vigore anche per le festività natalizie. Il cosiddetto Dpcm Natale, infatti, in base a quanto emerso dall'incontro di martedì, non sembrerebbe prevedere un particolare allentamento dei divieti imposti per contenere l'epidemia da covid e anche per le zone gialle le restrizioni rimarrebbero quelle già prescritte, con bar e ristoranti chiusi alle 18, coprifuoco alle 22 e spostamenti fuori Regione non consentiti. Quanto al tema dello sci, una decisione dovrebbe essere presa nell'ambito di un accordo a livello europeo.

"Da parte mia ho avanzato la proposta di svolgere una serie di interventi di più ampio respiro - ha continuato il governatore lombardo -. Ovvero, non essere noi a inseguire il virus, ma fare in modo che la nostra programmazione preceda lo sviluppo del virus stesso. Una serie di interventi che consentano di mantenere in vita le attività economiche e che garantiscano la sanità pubblica".