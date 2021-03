Milano e la Lombardia in zona rossa: tutto quello che si può fare e i divieti

Milano e la Lombardia tornano a tingersi di rosso a causa dell'emergenza coronavirus ed è il quindicesimo cambio di colore nel giro di cinque mesi. Sacrifici necessari per vivere meglio prossimamente: è questo il messaggio lanciato dal premier Mario Draghi nella giornata di venerdì 12 marzo durante la sua visita al centro vaccinale di Fiumicino, parole del tutto simili a quelle già pronunciate in altre occasioni dal suo predecessore Giuseppe Conte.

Cosa si può fare in zona rossa?

Le domande sono legittime: cosa si può fare in zona rossa? Le nuove restrizioni sono sulla falsariga di quelle già adottate in precedenza ma con qualche restrizione in più.

Tutti gli spostamenti devono essere giustificati

Non ci si può muovere liberamente: tutti gli spostamenti devono essere giustificati da comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); oppure il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Anche gli spostamenti entro il proprio Comune devono essere giustificati.

Le scuole restano chiuse

Nelle zone rosse è prevista la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi, le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Seconde case

È possibile fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.

Chiusi i barbieri, parrucchieri e centri estetici

Sono chiusi i servizi alla persona: la serrata (che fino a poco fa riguardava i centri estetici) è stata estesa anche a parrucchieri e barbieri.

Si possono fare visite a parenti e amici?

In zona rossa sono vietate visite a parenti e amici.

È possibile portare i figli dai nonni?

È possibile portare i figli dai nonni anche se è fortemente sconsigliato. Lo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Bar e ristoranti chiusi: resta consentito l'asporto o il delivery

Con la zona rossa bar e ristoranti sono chiusi al pubblico, potranno fare vendita da asporto dalle 5 alle 18 senza restrizioni e dalle 18 alle 22 solo per i ristoranti. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

I negozi saranno chiusi

Tutti i negozi, ad eccezione di quelli che vendono beni di prima necessità, resteranno chiusi.

Si può praticare sport all'aria aperta?

Con la zona rossa si può praticare sport all'aria aperta ma solo in forma individuale. Tradotto? Gli amanti della corsa e della bicicletta potranno uscire e correre/pedalare ma dovranno farlo in solitaria (e a due metri da tutte le altre persone). L'attività motoria è consentita solo nei pressi della propria abitazione. Sono vietati giochi di squadra o attività di gruppo.