Fashion week, Dolce e Gabbana non sfilano dal vivo. «Covid, non ci sono le condizioni»

Niente sfilata dal vivo per Dolce e Gabbana alla fashion week maschile di gennaio. Lo ha deciso l'azienda, a malincuore, constatand la mancanza di condizioni per svolgere la sfilata in piena sicurezza e soprattuttoo considerando il continuo aggiornamento delle norme anti Covid. E' atteso il nuovo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore dal 16 gennaio, mentre la settimana della moda maschile è in programma dal 15 al 19.

Fino ad ora, Dolce e Gabbana avevano sempre "difeso" la presentazione dal vivo dei nuovi abiti, eventualmente rispettando il distanziamento interpersonale e le altre misure di sicurezza, ma conservando la "prassi" della sfilata in mezzo al pubblico. Secondo il programma della fashion week, quella di Dolce e Gabbana avrebbe dovuto essere una delle quattro sfilate dal vivo. Ma non è detto che le altre maison non compiano a loro volta la stessa scelta. Etro, per esempio, se tutto andrà come previsto sfilerà dal vivo, ma a porte chiuse.

Durante il 2020 D&G avevano già sfilato varie volte "live". Era avvenuto a settembre a Firenze e due volte a Milano: all'ospedale Humanitas in estate, nello spazio aziendale di viale Piave in autunno. Stavolta il forfait. La fashion week di gennaio 2021 sarà dunque quasi del tutto registrata.