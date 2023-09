Al via alle vaccinazioni (anche anti Covid): come prenotarsi

Parte domenica la campagna di vaccinazione antinfluenzale in tutta la Lombardia. Priorità a over 60, bambini tra i due e i sei anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, forze dell’ordine, polizia locale, vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico. Insieme al vaccino contro l’influenza sarà possibile fare anche il nuovo siero anti Covid. Per vaccinarsi è necessaria la registrazione sul portale della regione.

A esprimersi, in particolare sul vaccino anti Covid, è stato l’assessore Bertolaso che sottolinea che non si tratta della quinta dose, bensì di un siero nuovo: “Vaccinarsi è un obbligo morale, serve a tutelare noi stessi e le persone fragili che sono vicine”. Dal 2 ottobre i vaccini saranno disponibili per tutti.

I centri vaccinali

Milano città

Ospedale Buzzi

Cdc Rugabella

Cdc Ricordi

Cdc Masaniello

Cdc Stromboli

Ospedale San Carlo

Ospedale San Paolo

Cdc Villa Marelli

Policlinico Padiglione Ponti

Asst nord Milano

Cdc città di Bresso, Via Centurelli 46

Cdc Cologno Monzese, Via Boccaccio 17

Cdc Cinisello Balsamo, Via Terenghi 2

Cv Nord Milano, Viale Matteotti 83

Asst ovest milanese

Cv Abbiategrasso

Cdc Cuggiono

Cv vecchio Ospedale Legnano

Cv Ovest Milanese Magenta

Asst Melegnano Martesana

Cdc Cassano

Cdc Gorgonzola

Cv Melegnano

Cdc Peschiera Borromeo

Cv Rozzano

Asst rhodense

Cdc Passirana

Cdc Bollate