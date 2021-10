Il sindaco del Milanese che sciopera contro il green pass (e la risposta definitiva del medico)

A breve giurerà sulla Costituzione e sente di "rispettarla profondamente", pertanto venerdì 15 ottobre anche lui sciopera contro il green pass. E' Domenico Finiguerra, cinquant'anni, appena rieletto sindaco di Cassinetta di Lugagnano (Milano) dopo esserlo già stato per dieci anni, candidato di Europa Verde alle elezioni europee del 2019, famoso per aver fatto di Cassinetta, duemila abitanti scarsi, il primo Comune italiano a prevedere espressamente lo stop al consumo di suolo nel piano di governo del territorio, e promotore dell'associazione dei "Comuni virtuosi".

"Da quando faccio politica, da trent'anni circa, mi sono sempre seduto dalla parte di chi è più debole, di chi ha meno diritti, di chi reclama diritti, di chi viene discriminato, per le proprie idee, per il proprio stato sociale, per il proprio orientamento sessuale, per il proprio colore della pelle, per la propria provenienza geografica, per le proprie condizioni fisiche o di salute", ha scritto Finiguerra in un post su Facebook: "Oggi sento e mi provocano un fastidio urticante sulla pelle le parole di chi detta legge e discrimina (in violazione della Costituzione ed in violazione dei Regolamenti Europei), pretende di avere ragione per diritto di maggioranza, forza comportamenti e scelte personali con mezzi ricattatori, umilia persone, talvolta con scherno, talvolta con atteggiamenti paternalistici, talvolta con pressione psicologica".

Il sindaco di Cassinetta ha proseguito affermando che "quanto sta accadendo nel nostro paese (unico in Europa a pretendere il certificato verde per godere del diritto al lavoro), le modalità ed i sotterfugi con cui (per stessa ammissione della politica che decide) si sta introducendo l'obbligo ad un trattamento sanitario senza disposizione di legge discussa ed approvata dal Parlamento, la tendenza a dividere i cittadini, ad alimentare sentimenti di odio, ad escludere piuttosto che ad includere, è grave e va contrastata".

La replica del medico in prima linea: "Stiamo meglio perché 80% vaccinati"

Non sono mancate le repliche. Una in particolare molto toccante: la testimonianza di Alessandro Cavallotti, medico di base a Biella. "Un anno fa - ha risposto al sindaco - andavo in giro vestito come un palombaro a visitare i malati a casa, dai piani alti ci imploravano di evitare il più possibile l’ospedalizzazione perché i reparti erano stremati. Una casa di riposo delle mie parti è passata da trentasei a dieci ospiti in dieci giorni. Avevamo il coprifuoco serale e molte attività erano chiuse, per non parlare della scuola. Avevamo più di diecimila casi al giorno, decine e decine di morti quotidiani ed eravamo appena all’inizio della seconda ondata".

"Oggi - ha proseguito il medico - le cose sono molto diverse. I contagi sono in salita ma senza i picchi dell’anno scorso, mentre ricoveri e decessi si mantengono stabili. Ci aspettiamo che l’ondata si riveli un’ondina. Le attività sono aperte, non mi risulta che ci siano fabbriche o scuole completamente chiuse per focolai e la gente ha ripreso una vita quasi normale. Non sta capitando per grazia ricevuta: sta capitando perché l’80% della popolazione è vaccinata".

"Quindi - ha concluso il professionista nel suo commento di replica a Finiguerra - sentire parlare di Costituzione, di diritti dei deboli, di discriminazione in merito al green pass e alla protesta di una minoranza nel migliore dei casi disinformata, nel peggiore ignorante e avvelenatrice di pozzi (perché se non è chiara la regia politica di queste proteste le linko i gruppi Telegram che manovrano il tutto), mi fa letteralmente uscire di testa. Se lo fa una persona che negli anni ho imparato a stimare e rispettare, pur non condividendo ogni sua posizione, perdo davvero ogni fiducia in questo Paese".