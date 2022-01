Nidi e materne, sospeso il doposcuola a Milano: troppi educatori positivi al covid

Troppi educatori positivi al covid, così il Comune di Milano sospende il servizio doposcuola dalle 16.30 alle 18.30 per nidi e scuole d'infanzia (bambini fino a sei anni d'età, quindi). Il provvedimento entra in vigore il 10 gennaio 2022, alla ripresa dell'attività scolastica. Lo ha annunciato Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano e assessora all'istruzione, motivandolo con "le nuove disposizioni normative sull'obbligo vaccinale e sulla classificazione, da oggi, di Regione Lombardia in zona gialla", ma anche "per il significativo aumento dei contagi" (a Milano città, domenica 2 gennaio su dati diffusi il 3, sono stati riscontrati oltre 1.700 nuovi positivi al covid).

Sembra però che il vero problema consista nella "contrazione del numero di educatori ed educatrici che possano garantire il servizio", come si legge nella nota. La comunicazione è stata inviata alle famiglie lunedì 3 gennaio. Immediate le lettere e le email di protesta dei genitori. "Stiamo lavorando per trovare soluzioni che permettano al meglio lo svolgimento del servizio ordinario", cerca di rassicurare la vice sindaca: "La situazione è complessa e questo aumento così importante del numero dei contagi non ha affatto aiutato. Nell’intero Paese ci sono settori che stanno facendo i conti con una importante flessione del numero di lavoratori in servizio a causa di questa quarta ondata, e i nostri servizi educativi non ne sono purtroppo esenti".

Troppi educatori contagiati

Visto l'aumento dei contagi anche tra gli educatori, quindi, Palazzo Marino ha privilegiato il servizio ordinario, quello fino alle quattro e mezza del pomeriggio, decidendo la sospensione del doposcuola. Tuttavia, continua Scavuzzo, "il rischio di una ulteriore contrazione del servizio ordinario è ancora concreto. A ciò si aggiunge l’ingresso della Regione Lombardia in zona gialla, che rende impossibile la pratica della cosiddetta 'sovrapposizione' tra bolle per comporre i gruppi di post scuola di nidi e infanzie. La sospensione del servizio di post scuola è pertanto inevitabile".

Circa trentamila alunni sono iscritti ai nidi e scuole d'infanzia comunali. Di questi, circa cinquemila frequentano il post scuola. Le scuole interessate sono 103 nidi più 35 in appalto, a cui si aggiungono 170 scuole d'infanzia e 37 sezioni primavera. L'organico conta circa 3.200 educatori ed educatrici, oltre a quelli dedicati ai bambini disabili. "Impiegheremo tutto il personale a disposizione per garantire il servizio ordinario nel modo più continuativo e completo possibile", conclude la vice sindaca.

"Il Comune non ha assunto personale"

Non ci sta Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, secondo cui Scavuzzo dovrebbe "metterci la faccia e dire chiaramente che il servizio viene tagliato per carenza di personale". Secondo il forzista, infatti, "l'amministrazione comunale in questi mesi non ha fatto alcun bando per aggiornare le graduatorie pubbliche del nuovo personale. In attesa dell'obbligatorietà dei vaccini per tutto il personale degli enti locali, delle società o delle cooperative terze che erogano servizi per il Comune e di tutte le società partecipate degli enti pubblici, Scavuzzo dovrebbe avere la decenza di non prendere in giro migliaia di milanesi che da lunedì non sapranno dove mandare i loro figli nell'orario pomeridiano".