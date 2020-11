In via Novara a Milano apre il drive through più grande d'Italia

Il 'Drive through' più grande d'Italia è stato inaugurato venerdì 13 novembre al Parco Trenno di via Novara, dove sarà possibile sottoporsi a tamponi rapidi e a un eventuale test molecolare.

All'apertura del centro erano presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il direttore generale dell'Ats di Milano, Walter Bergamaschi, il direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco e il colonnello, Fabio Zullino.

Come funziona il nuovo 'Drive Through'

Fino a sabato - precisa una nota di Regione Lombardia - le postazioni nel drive through sono riservate agli operatori della polizia locale e della protezione civile, mentre da lunedì 16 si partirà con i test agli studenti e al personale scolastico.

Il centro sarà allestito con otto linee per i test rapidi Sars-Civ2 e una per i tamponi molecolari. Il tutto dislocato in uno spazio di 2mila metri quadri con cinque tende tensostruttura, sette tende pneumatiche gonfiabili e un container per lo stoccaggio dei rifiuti speciali.

Il 'Drive' è dedicato esclusivamente all'accertamento dei casi sintomatici del mondo della scuola, unico ambito per il quale è previsto l'accesso diretto. Potranno quindi eseguire i test senza prenotazioni solo gli studenti e il personale scolastico docente e non docente che abbiano già ricevuto un'indicazione dal proprio medico o pediatra o che provengano direttamente dalla scuola e non siano riuscito a mettersi in contatto con il proprio dottore.

“Ringrazio l’esercito e la protezione civile – ha detto il presidente Fontana – per l’importante contributo che hanno dato per la realizzazione di questo ‘Drive Through’: servirà tantissimo per ‘alleggerire’ gli ospedali milanesi che, nelle ultime settimane, hanno eseguito migliaia e migliaia di tamponi per gli studenti e il personale scolastico. In questo modo, dunque, velocizzeremo gli screening per queste tipologie e, allo stesso tempo, ne beneficeranno anche tutti gli altri cittadini che avranno più ‘slot’ a loro disposizione. È anche grazie ad iniziative come queste che riusciamo ad eseguire oltre 50mila test al giorno”.

Monitoraggio dell'epidemia

Il nuovo 'Drive Through' di via Novara - chiarisce il Pirellone - che lo ha allestito in collaborazione con Ats Città Metropolitana, comune di Milano, esercito Italiano, protezione civile e Asst Santi Paolo e Carlo - permetterà di effettuare circa 800 tamponi rapidi dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Una volta ricevuto l'esito (entro 20 minuti), se positivo, il cittadino dovrà effettuare anche il tampone molecolare.

"Le misure intraprese con l'ordinanza delle settimane scorse - ha spiegato il direttore generale dell'Ats Walter Bergamaschi - cominciano ad avere il loro effetto. L'indice Rt è sempre superiore a 1, quindi i nuovi casi continuano ad aumentare ogni giorno, ma si sta avvicinando al valore di 1, che significa il valore di picco, in cui sostanzialmente il numero di contagi rimane stabile".