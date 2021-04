"Il drive through di Romolo non è stato mai aperto"

Non è mai partito il drive through al parcheggio di Romolo, adiacente alla fermata della linea due del metrò, requisito il 30 ottobre 2020 dalla protezione civile per effettuare tamponi agli automobilisti. Lo denuncia la lista Milano in Comune, che ha organizzato un presidio presso il parcheggio per martedì 13 aprile alle 17.30.

"Avrebbe dovuto diventare un drive thorugh per effettuare tamponi. Ma nulla è accaduto", spiega il movimento in una nota: "Il parcheggio rimane chiuso e gli abitanti del Municipio 6 sono costretti a spostarsi in altre zone, oltre che all'ospedale San Paolo, per effettuare tamponi e vaccini. Nella zona esistono altri spazi attualmente inutilizzati. Perdere tempo in questa fase è scellerato e criminale".

La lista chiede l’apertura del parcheggio di Romolo allo scopo socio-sanitario per il quale è stato requisito e che il Municipio 6, in accordo con Comune e Regione, identifichi e metta a disposizione anche altri spazi per permettere alla cittadinanza di avere servizi sanitari di prossimità.