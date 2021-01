Uscire dalla droga nella Milano del covid: "Qui non è 'SanPa', porte sempre aperte"

La pandemia non ha messo fine all'attività di spaccio in città. E il consumo di sostanze è in netto aumento soprattutto tra i più giovani. Ma come funzionano i centri di oggi per disintossicarsi? MilanoToday lo ha chiesto a chi combatte le droghe in prima linea

Un confine non sempre chiaro tra bene e male; un indistricabile intreccio di santità e dannazione; e anche uno spaccato su un mondo sconosciuto alla maggior parte delle persone, quello delle comunità per tossicodipendenti. Sono questi alcuni degli elementi che hanno sancito l'enorme successo della serie Netflix 'SanPa'. Ma come è cambiato in mondo della droga rispetto agli anni raccontati nel documentario? E come funzionano oggi i percorsi per combattere la dipendenza da sostanze? Per rispondere a questi interrogativi MilanoToday ha intervistato alcune persone attive in prima linea su questo fronte nella nostra città, Cristiano Bergamo di Cnca (Coordinamento nazionale comunità accoglienza); Rita Galizzi di Coop Lotta; Alberto Barni di Ceal e Comunità Nuova; e Paolo Stucchi di Narconon Aurora Onlus.

La droga a Milano con la pandemia

A Milano nonostante l'epidemia di coronavirus ancora in corso lo spaccio non si è affatto fermato, riuscendo a riorganizzarsi in modo molto veloce. "In una prima fase di lockdown ci sono stati ritardi nella vendita - spiega Cristiano Bergamo coordinatore di progetti sulle dipendenze dell'area riduzione del danno, limitazione dei rischi e prevenzione di Cnca -. Ma visti i forti interessi in ballo, si è subito corsi ai ripari. Quella della droga è una vera e propria industria, e arriva anche prima delle altre a riorganizzarsi velocemente. Al momento visti i maggiori controlli delle forze dell'ordine, lo spaccio è più nascosto, spesso a chiamata, ma il fatto che non si veda non vuol dire che non ci sia più".

Naturalmente la pandemia ha generato conseguenze drammatiche sulla vita di tutti, ma per chi lotta contro la droga gli effetti sono stati spesso ancora più nefasti. L'anno appena trascorso, infatti, ha rappresentato una prova durissima per le persone che lottano contro la tossicodipendenza. "Molti lottano contro l'attrazione della droga attraverso il lavoro, la routine quotidiana - racconta Paolo Stucchi, ex tossicodipendente e direttore della comunità Narconon Aurora -. Nel momento in cui questi sono venuti meno, in tanti sono ricaduti nella dipendenza oppure hanno intensificato l'utilizzo. D'altro canto, però, chi ha terminato il programma da noi, tornando in famiglia, ha potuto lavorare passo dopo passo al proprio percorso, avendo più tempo per i propri affetti. Quindi paradossalmente per alcuni è stato positivo".

Tra psicofarmaci e micro dosi: come è cambiato il mondo degli stupefacenti

Le modalità di vendita su piazze come quella di Rogoredo hanno reso facilissimo l'accesso alle droghe pesanti, che vengono vendute in piccolissime dosi da pochi euro. Quella messa in atto in questa piazza, come chiarisce Bergamo, è una stata una vera e propria strategia di marketing, che è riuscita ad attrarre sia vecchi sia nuovi consumatori. Negli ultimi mesi, però, grazie alle azioni di contrasto delle nostre organizzazioni e delle forze dell'ordine, per fortuna questa piazza si è molto ridimensionata.

L'universo delle droghe è legato anche alle mode, nonché alla musica, basti pensare all'esplosione degli allucinogeni verso la fine degli anni '60, quando a renderli popolari furono proprio le rock star. "Oggi la cultura trap - afferma Stucchi -, molto popolare tra i ragazzi, ha portato ad esempio all'uso di psicofarmaci a livello ricreativo".

Le sperimentazioni di nuove droghe, soprattutto fra i ragazzi, avviene spesso a scopo 'ludico' e l'acquisto può avvenire anche attraverso il mercato virtuale, che è molto più difficilmente controllabile. In contesti diversi, però, a Milano le sostanze di elezione rimangono sempre eroina e cocaina. E anche tra gli ospiti della comunità Narconon Aurora Onlus, che si trova a Osnago (Lc) ma accoglie diversi ospiti milanesi, la sostanza maggiormente usata, insieme all'alcol, è la cocaina.

In generale, comunque, durante l'epidemia, tra i giovanissimi si è registrato un aumento nell'uso di sostanze, alcol in primis. "La sofferenza per questa situazione - sottolinea Alberto Barni, presidente Ceal e responsabile area dipendenze Comunità Nuova - è stata ancora più grande per i ragazzi che si sono visti privati della scuola e di occasioni di socialità in generale. Tante volte dobbiamo esplorare angoli che nessuno guarda, quelli dove i giovani si rintanano. Perché spesso non è più la piazza il luogo di consumo ma la casa stessa".

Il profilo dei tossicodipendenti in città

Uomini, italiani, di 35-40 anni. Questo il profilo tipo delle persone che fanno uso di droghe a Milano. I dati raccolti sui grandi numeri fino a settembre 2019 da Cnca registravano una fascia di età piuttosto alta, mentre i minori erano una presenza pressocché irrisoria, nonostante fossero proprio loro i protagonisti di molte notizie di cronaca locale legate alla droga.

Tra le persone tossicodipendenti che le associazioni di Cnca riescono a intercettare sul territorio cittadino, ci sono soprattutto vecchi utilizzatori, per lo più uomini di nazionalità italiana. "A Rogoredo, ad esempio - precisa Rita Galizzi, responsabile area dipendenze Coop Lotta- il 70% o più sono uomini italiani tra i 25 e i 55 anni. Quello delle donne rimane un consumo più sommerso, ma comunque diffuso. In generale, si può dire che il consumo non occasionale è più comune tra persone di sesso maschile".

Le attività di lotta alla droga

Le organizzazioni che fanno parte del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza a Milano nel campo delle dipendenze si occupano del 'Progetto parchi' (in cui è coinvolta anche la Croce rossa), attivo nella zona di Rogoredo; di attività di drop-in di persone emarginate con problemi di tossicodipendenza e alcol in un centro di accoglienza diurna (ad esempio in piazza XXV Aprile); e di un'unità mobile che si rivolge soprattutto ai giovani.

Ci sono poi diversi progetti di prevenzione che si svolgono anche nelle scuole coinvolgendo gli adolescenti. L'attività di 'welcome', inoltre, è indirizzata sempre a persone molto giovani, con cui si cerca di entrare in contatto nelle aree della 'movida', anche se ovviamente con le restrizioni imposte dalla pandemia, questo tipo di intervento ha assunto altre forme.

"Noi come Narconon - dice Stucchi - andiamo spesso nelle scuole. Io personalmente ho iniziato a farlo a Milano, per poi continuare in tutt'Italia. Si tratta di attività dove è efficace portare la propria esperienza, parlare di come dalla prima canna, fumata per gioco, si può passare, come accaduto a me, a uno stile di vita totalmente distruttivo. L'altro aspetto è che i ragazzi capiscano cosa è la droga veramente, sfatando informazioni false diffuse dalla cultura della droga, come, ad esempio, che è naturale e fa bene fumare cannabis e anzi ha uno scopo prettamente terapeutico. Noi vogliamo fare capire ai ragazzi qual è la verità".

Disintossicarsi oggi

Tra i tossicodipendenti ci sono anche persone che ormai da anni vivono per strada e proprio quest'ultima per le associazioni rappresenta il campo dove avviare percorsi di disintossicazione che poi possono continuare all'interno di una comunità. Questo a Milano succede, ad esempio, a Rogoredo, dove alcuni dei tossicodipendenti sono senzatetto. 'L'area di sollievo', realizzata nell'ambito del Progetto parchi, è un'opportunità molto utile in questo senso. Si tratta di uno spazio in cui queste persone possono inziare a prendersi cura di sé, avendo un momento di tregua dalla vita di strada. Poi da lì è possibile che inizi un progetto terapeutico anche in comunità.

In generale gli interventi delle associazioni di Cnca partono dal riconoscimento del diritto che tutte le persone ad essere curate. Per questo si rivolgono non solo a chi vuole andare in comunità, ma a tutti i tossicodipendenti che hanno bisogno di avviare un percorso di inclusione, trovando ad esempio un alloggio e un lavoro.

La vita nelle comunità

"Nel sistema lombardo ci sono 4 tipologie di comunità - ci spiega Galizzi - quelle semi residenziali, ovvero i centri diurni che svolgono attività terapeutiche; quelle terapeutico residenziali, che hanno invece un'offerta terapeutica differenziata; e poi ci sono due tipologie di comunità specialistiche, le prime per chi usa più di una sostanza e le seconde per chi ha anche una diagnosi psichiatrica". Tutte queste comunità sono gratuite: l'accesso per le persone che vogliono disintossicarsi viene pagato dal sistema sanitario pubblico.

Quello utilizzato da comunità come Narconon onlus per la disintossicazione è invece un programma pedagogico riabilitativo. Nella prima fase, in cui la persona è seguita 24 ore su 24, si lavora sulla dipendenza della sostanza con astinenza, senza uso di farmaci. Lo scopo è riportare la persona a un equilibrio fisico e mentale. Alcuni degli ospiti, infatti, a causa della dipendenza quando arrivano non mangiano molto e dormono solo poche ore. L'importante per loro è innanzitutto riprendere il ritmo naturale, l'equilibrio sonno-veglia e alimentarsi in modo sano.

"Poi - chiarisce il direttore del centro Aurora - c'è un percorso di disintossicazione che avviene in un regime giornaliero, con attività fisica, sauna, integrazione di vitamine e minerali. L'obiettivo è far perdere tutte le tossine che portano la persona ad avere voglia di utilizzare la sostanza da cui è dipendente. Una volta conclusa questa fase si passa al lavoro sui problemi che hanno portato a utilizzare la sostanza. Il percorso può variare da persona a persona non tanto a seconda di quanto a lungo si è fatto uso di droghe o alcol quanto per i problemi che si affrontano a livello personale. In media dopo 4 o 5 mesi si esce dalla comunità e si viene seguiti a distanza".

Le differenze con 'SanPa'

La differenza tra comunità come quella di Aurora Narconon Onlus rispetto alla San Patrignano raccontata nella serie (completamente diversa diversa da come è oggi questa comunità) riguarda i metodi e i tempi, si tratta di due programmi completamente diversi. "In comune, invece - spiega Stucchi - c'è il punto di partenza. Ovvero credere nel valore dei ragazzi e volerli liberare dalla droga. C'è chi sostiene ancora che la tossicodipendenza sia una malattia inguaribile. Ciò è deleterio e porta a distruggere delle vite già difficilissime. Muccioli ha lottato contro chi riteneva di poter curare la dipendenza con palliativi e farmaci. Credere che il metadone non sia la soluzione è più che mai condivisibile. Le persone devono riabilitarsi lavorando su loro stesse, capendo i motivi che le hanno condotte all'uso di droga e risolvendoli".

Nelle parole dei nostri intervistati la prima comunità di San Patrignano viene descritta come un tentativo pionieristico, per molti versi molto discutibile, di salvare la vita a chi era caduto nella droga negli anni '70, un periodo in cui a causa dell'eroina si moriva in mezzo alla strada. Barni di Ceal e Comunità Nuova, ad esempio, evidenzia come oggi sia facile e automatico prendere le distanze rispetto alle situazioni critiche avvenute nel passato di quella comunità, ma fa anche notare che ancora oggi esistono aspetti problematici legati ai ruoli di potere all'interno delle strutture residenziali. Per questi motivi sarebbe sbagliato demonizzare 'SanPa' glorificando i centri nati a decenni di distanza.

Naturalmente ad essere cambiato è un intero paradigma. La violenza e la coercizione negli anni della fondazione di San Patrignano erano strumenti accettati non solo nelle comunità per tossicodipendenti ma in diversi ambiti della società, da quello domestico a quello, ad esempio, psichiatrico.

Ad essere problematico però, come sottolinea Galizzi, nella 'SanPa' della serie è il fatto di considerare una figura carismatica come unico perno del processo di disintossicazione. Chi lavora nelle comunità ha invece molto chiaro come i protagonisti debbano essere gli stessi tossicodipendenti che, lungi dal sostituire la dipendenza da una droga con quella da una persona, devono imparare a dare valore a se stessi, riconoscendo le proprie fragilità.

Altro aspetto è quello della vita in comunità. A differenza che nella prima San Patrignano, la vita in comunità viene oggi intesa come un momento importante di sostegno che però poi deve essere superato nel nome di un ritorno a una vita normale.

Disintossicazione e coercizione

Per fortuna gli anni della San Patrignano raccontata dalla serie Netflix sono molto molto lontani. E oggi non si ritiene più che quello della coercizione sia un momento necessario del processo per disintossicarsi dalla droga. Su questo concordano perfettamente sia Cristiano Bergamo, Rita Galizzi e Alberto Barni di Cnca sia Paolo Stucchi di Narconon Aurora Onlus. Se quest'ultimo però non condivide il ricorso all'utilizzo di farmaci come il metadone, i tre operatori lo ritengono invece un sostegno valido.

"Per ottenere la disintossicazione ci vuole volontà della persona - afferma Stucchi -. Certo, è normale che ci siano momenti di difficoltà. Ma ci vuole sempre rispetto nei confronti di chi si sta disintossicando. Per convincere qualcuno ad andare avanti l'unico strumento efficace è la comunicazione. La coercizione - che ormai è condannata ed è totalmente distante dalle comunità di oggi - non lo è mai, anzi in generale più forte è la costrizione, maggiore sarà il desiderio di liberarsi".

Nei nostri percorsi delle comunità Cnca viene messa al centro la persona, facendo leva sulle sue caratteristiche, comprese le sue fragilità. Gli interventi sono in questo senso personalizzati. In questa prospettiva, anche la recidiva non vivene vista come un tradimento, ma come una parte del percorso su cui riflettere.

Nelle comunità di oggi 'porte sempre aperte'

"I cancelli delle nostre strutture sono sempre aperti e le comunità di oggi non sono più entità chiuse bensì realtà aperte e connesse con il territorio". Queste le parole di Barni. Le persone per fortuna sono libere di abbandonare i percorsi di disintossicazione in ogni momento. Questa è una differenza abissale rispetto a 'SanPa'. Quella di aderire a una comunità e di restarci è diventata una scelta totalmente libera. E la coercizione non rientra più nelle pratiche tanto delle comunità Cnca quando di quelle Narconon.

"Anche le fughe - chiarisce Galizzi - non sono da colpevolizzare, così come il ritorno alle sostanze. In entrambi i casi sono momenti simbolici su cui bisogna riflettere. I percorsi di disintossicazione vengono modellati sui bisogni del singolo individuo, anche per fare sì che la motivazione che ha spinto a intraprendere la disintossicazione venga mantenuta".

L'auspicio di chi lotta in prima linea contro le droghe è che le attività delle associazioni non siano in balia di finanziamenti temporanei o scelte politiche. Questo sia perché spesso gli operatori sono l'unico appiglio che i tossicodipendenti hanno per cercare di lasciare la droga, e spesso anche la vita in strada, sia perché garantire assistenza e terapie è un servizio reso non solo a chi fa uso di stupefacenti ma a tutta la cittadinanza.