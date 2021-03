Elenoire Ferruzzi è grave per colpa del coronavirus e "non risponde più alle cure"

Elenoire Ferruzzi sta lottando in ospedale contro il covid 19. La star dei social - icona Lgbt - è ricoverata ma dopo due settimane le sue condizioni si sarebbero aggravate. A farlo sapere è il suo caro amico Angelo Mazzone, noto per essere uno dei soci fondatore di Milano Segreta, in un post su Facebook.

"Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. So che lo fate perché gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante. Notizia di poco fà - ha scritto Mazzone - Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio. Al momento non voglio aggiungere altro perché mi manca la terra sotto i piedi. Non martoriateci di messaggi. Grazie".

Elenoire Ferruzzi dall'ospedale: "Sono annientata, ho paura"

L'ultimo messaggio di Elenoire Ferruzzi sui social risale allo scorso 18 marzo, quando era già in ospedale: "Ho trovato ora un attimo di lucidità. Sto combattendo - aveva scritto - una delle battaglie più bellicose della mia vita: il covid, da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata, perché questo male ti riduce in questo modo. Sono stata infine ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati. Ho paura. Prima ho abbracciato un infermiere per sentirmi viva. Aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso. Vi prego di non chiamarmi al cellulare, non mandatemi messaggi su WhatsApp perché faccio veramente fatica, non ho forze".

Chi è Eleonoire Ferruzzi

Sconosciuta dal pubblico televisivo, Elenoire Ferruzzi è popolarissima sui social. Sul suo profilo Instagram si definisce "public public figure, showgirl, attrice, cantante ed icona gay" e sono tante le esibizioni in veste di cantante che condivide, ma anche gli sketch. Video pieni di sarcasmo e irriverenza, il più virale 'Carpisa è il Male' - di qualche anno fa - in cui sfotte il noto brand di borse. Da sempre in prima linea nelle battaglia Lgbt, è amica di molti vip tra cui Simona Ventura, Vladimir Luxuria e Giacomo Urtis.