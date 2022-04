Le parole di Burioni sulla relazione tra l'epatite dei bambini e i lockdown

"Non esiste nessun dato scientifico a supporto della teoria che le epatiti dei bambini siano state causate o favorite dal lockdown". A stroncare le chiacchiere con un tweet è Roberto Burioni, virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Anche a Milano c'è un sospetto caso di epatite a eziologia sconosciuta. Un bambino di 4 anni è ricoverato all'ospedale San Paolo con valori del fegato molto alterati e ittero. I sintomi sono simili agli altri due bimbi ricoverati a Bergamo nei giorni scorsi di 6 e 11 anni, uno dei quali ha dovuto subire il trapianto di fegato.

Sulla situazione è intervenuta anche la Regione Lombardia, che invita i genitori a non allarmarsi. Saranno controllate, però, anche le cartelle cliniche dei mesi passati negli ospedali regionali. Il campanello d'allarme scatta con il colorito giallastro, vomito, diarrea, febbre e test negativi all'epatite A, B, C, D ed E. I casi per ora in Italia sono in linea con le medie degli anni passati. Tutto, sottolinea il ministero della Salute, è iniziato qualche settimana fa nel Regno Unito.

La presentazione clinica dei casi identificati risponde ad una grave epatite acuta, con livelli aumentati di enzimi epatici (Ast o Alt maggiori di 500 IU/L) e in molti casi, con ittero. Come sopra accennato, i casi hanno riportato sintomi gastrointestinali, tra cui dolore addominale, diarrea e vomito nelle settimane precedenti. La maggior parte dei pazienti non presentava febbre. Alcuni sono stati ricoverati presso unità di epatologia pediatrica e in alcuni casi è stato necessario procedere ad un trapianto di fegato. Al 21 Aprile 2022 il Regno Unito riferisce 108 casi, di cui 8 sottoposti a trapianto.